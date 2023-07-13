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Большинство аналитиков сейчас чаще говорят о потенциале NVIDIA с точки зрения увеличения выручки от реализации компонентов для систем искусственного интеллекта, а компания AMD в этом контексте остаётся немного в тени. Представители Cowen решили уделить внимание и этому участнику рынка, который тоже предлагает специализированные ускорители вычислений семейства Instinct.
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В краткосрочной перспективе, как отмечают аналитики Cowen, ситуация на рынке для AMD действительно будет не очень благоприятной, поскольку она продолжает существенно зависеть от сегмента ПК, который переживает не самые простые времена. В долгосрочной же перспективе направление систем искусственного интеллекта будет формировать всё более ощутимую часть выручки AMD, хотя и заметить это удастся не ранее 2025 года, как считают авторы прогноза. К тому времени профильная выручка компании начнёт измеряться несколькими миллиардами долларов США в год. Некоторые признаки улучшения динамики выручки AMD будут наблюдаться уже в конце текущего года.