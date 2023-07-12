По информации Bloomberg, появившаяся официальная статистика тайваньских органов власти гласит о том, что в июне выручка острова от поставок полупроводниковых компонентов сократилась на 20,8% в годовом сравнении до $12,6 млрд —минимального значения за четыре месяца. Падение этого показателя уже продолжается шесть месяцев подряд, поскольку затоваривание складов мешает участникам рынка перейти к увеличению поставок чипов.
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Обострение противостояния между США и КНР тоже внесло свою лепту в снижение поставок чипов за пределы Тайваня. На направлении КНР и Гонконга поставки чипов с Тайваня в денежном выражении тоже снижаются уже восьмой месяц подряд. На этих направлениях Тайвань получает более 50% экспортной выручки в полупроводниковом сегменте, поэтому геополитическая обстановка не способствует улучшению экспортных показателей острова.