Напряжённость в геополитике ухудшает ситуацию.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

По информации Bloomberg, появившаяся официальная статистика тайваньских органов власти гласит о том, что в июне выручка острова от поставок полупроводниковых компонентов сократилась на 20,8% в годовом сравнении до $12,6 млрд —минимального значения за четыре месяца. Падение этого показателя уже продолжается шесть месяцев подряд, поскольку затоваривание складов мешает участникам рынка перейти к увеличению поставок чипов.

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Источник изображения: TSMC

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Обострение противостояния между США и КНР тоже внесло свою лепту в снижение поставок чипов за пределы Тайваня. На направлении КНР и Гонконга поставки чипов с Тайваня в денежном выражении тоже снижаются уже восьмой месяц подряд. На этих направлениях Тайвань получает более 50% экспортной выручки в полупроводниковом сегменте, поэтому геополитическая обстановка не способствует улучшению экспортных показателей острова.