Основанная ещё в 1960 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в настоящее время объединяет 38 государств не только в европейском регионе, но и Японию, Канаду, США, Мексику, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Израиль, Австралию, Новую Зеландию и Турцию. По данным цитируемого South China Morning Post опроса, до 27% рабочих мест, подразумевающих наличие 25 из 100 наиболее легко автоматизируемых навыков, в результате развития систем искусственного интеллекта и робототехники в этих странах может быть утрачено.
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Примечательно, что опрос проводился среди 5300 рабочих в 2000 компаний самого разного профиля ещё в прошлом году, до начала распространения ChatGPT, а потому текущий срез общественного мнения мог бы продемонстрировать ещё более высокую предрасположенность респондентов к негативной оценке собственных трудовых перспектив. Самое интересное, что две трети из уже взаимодействующих с искусственным интеллектом сотрудников заявили, что его внедрение сделало их работу менее опасной и однообразной. При этом трое из пяти опрошенных рабочих опасаются, что искусственный интеллект лишит их работы уже в течение ближайших десяти лет. Эксперты утверждают, что обезопасить рынок труда от негативных последствий внедрения ИИ могло бы назначение минимально гарантированного уровня оплаты и заключение трудовых договоров между коллективом и работодателем.