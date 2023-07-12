По информации Dealreporter, основную часть этой недели генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) пробудет в Китае, где находится уже сейчас с целью проведения очередного этапа переговоров с местными регуляторами в области антимонопольного контроля по вопросу одобрения сделки с Tower Semiconductor. Напомним, американская корпорация Intel рассчитывает приобрести израильского контрактного производителя чипов за $5,4 млрд, чтобы получить не только производственные мощности в нескольких странах мира, но и опыт взаимодействия с заказчиками.
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Срок согласования сделки истекает 15 августа, поэтому Патрик Гелсингер усердно старается добиться от китайских чиновников положительного решения. Пока, по данным источников, нет явных признаков того, что в этой сфере наметился какой-то прогресс, позволяющий рассчитывать на одобрение сделки к указанному сроку. Взаимоотношения Китая и США сейчас находятся не в лучшей форме. Запрет на экспорт галлия и германия без особых лицензий из КНР и санкции в отношении продукции Micron были призваны стать сигналами для властей США, указывающими на готовность китайских коллег отвечать на усиление санкционного давления на Поднебесную. Сделка Intel с Tower Semiconductor может стать жертвой этого противостояния.