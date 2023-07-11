Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На падающем рынке ПК лучше всего выступили Apple и HP Inc
В целом же объёмы поставок сократились на 13,4%.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

Аналитики IDC успели подвести предварительные итоги второго квартала для рынка ПК, и минувший отчётный период для него предсказуемо характеризовался снижением объёмов поставок продукции на 13,4% до 61,6 млн штук, если сравнивать со вторым кварталом 2022 года. Занимающая третье место компания Dell оказалась в лидерах по величине падения (-19,2%), но крупнейшему поставщику ПК в лице китайской компании Lenovo тоже пришлось несладко, поскольку она снизила объёмы отгрузки продукции на 18,4%.

реклама

Источник изображения: IDC

Из этой статистики выбиваются результаты Apple, которая нарастила объёмы поставок на 10,3% в годовом сравнении. Как поясняют авторы отчёта, год назад Apple страдала от дефицита компонентов, а потому была сформирована низкая база для сравнения. Второй по величине производитель ПК, компания HP Inc., отличалась относительной стабильностью поставок во втором квартале, сократив их всего на 0,8%.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как отмечают эксперты IDC, объёмы поставок ПК снижаются уже шестой квартал подряд. Говорить о скором переломе тренда пока сложно, поскольку складские запасы до сих пор велики, а макроэкономические трудности не позволяют стимулировать спрос на ПК. Даже корпоративный рынок предпочитает перенаправлять имеющиеся средства на развитие модных систем искусственного интеллекта, а не на обновление парка оборудования. Потребители же в условиях ограниченности бюджета скорее готовы покупать новые смартфоны, чем ноутбуки и ПК.

#аналитика #apple #idc #компьютерный рынок #hp inc.
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выручка TSMC в июне сократилась на 11% по всем базам для сравнения
Исследование: объём мирового рынка публичных облачных сервисов вырос до $500 млрд
NVIDIA в ближайшие три года выручит в сегменте ИИ до $90 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
51
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
13
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
28
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
29
Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами
11
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
7
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Простой способ скачать любое видео на youtube
9
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
2
О занятости в сфере ИТ и обучении во Франции
1

Сейчас обсуждают

Skornilovich
11:26
Главное у нас дети счастливы и не болеют... А сильный рубль нам только во вред
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
kvadros
11:24
Пора хохлам завязывать тягаться, ничего же не получается.
Илон Маск: Украина потеряет еще больше территорий в случае провала контрнаступления
Валька резаная щека
11:23
просто бабки попилят и все, так же будет с заводом байрактаров. чо вы хохлов не знаете что ли?
Производитель бронетехники Rheinmetall анонсировал открытие завода на Украины уже через 3 месяца
Entity
11:22
Я бы на месте РФ приостановил все работы по газовому хабу и АЭС со словами мы передумали. Также порекомендовал туристам не посещать данную страну.
Новый AMD Ryzen 5 7500F может стать эксклюзивом для китайского рынка
NONsens
11:20
Потому что Америке скоро кирдык
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
Валька резаная щека
11:20
это мой любимый сайт
В сети появилось фото правил ЧВК "Вагнер", подписанных Пригожиным в 2014 году
homa177
11:16
Я не имею ничего общего с салоедами , просто трезвый взгляд на происходящее а не тупого патриота.Всю поставляемую технику могут уничтожать прямо при разгрузки в порту и по хер что погибнут иностранные...
Производитель бронетехники Rheinmetall анонсировал открытие завода на Украины уже через 3 месяца
Dimkovski
11:14
Статья из какого-то 2013 года...Хорошо, хоть не про хохлов...
Простой способ скачать любое видео на youtube
хахахер
11:14
4845 иностранных наёмников уничтожено,на украине за СВО,так вчера по радио передали.Как вчера в передаче рассказывали про контр наступ,перед танками и машинами прошла бригада сапёров хохлов и дорогу р...
ВСУ усилили натиск к началу саммита НАТО в Вильнюсе
хахахер
11:08
всё расскажут,на дне победы,как она ковалась
Новый AMD Ryzen 5 7500F может стать эксклюзивом для китайского рынка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем