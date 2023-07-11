В целом же объёмы поставок сократились на 13,4%.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Аналитики IDC успели подвести предварительные итоги второго квартала для рынка ПК, и минувший отчётный период для него предсказуемо характеризовался снижением объёмов поставок продукции на 13,4% до 61,6 млн штук, если сравнивать со вторым кварталом 2022 года. Занимающая третье место компания Dell оказалась в лидерах по величине падения (-19,2%), но крупнейшему поставщику ПК в лице китайской компании Lenovo тоже пришлось несладко, поскольку она снизила объёмы отгрузки продукции на 18,4%.

реклама

Источник изображения: IDC

Из этой статистики выбиваются результаты Apple, которая нарастила объёмы поставок на 10,3% в годовом сравнении. Как поясняют авторы отчёта, год назад Apple страдала от дефицита компонентов, а потому была сформирована низкая база для сравнения. Второй по величине производитель ПК, компания HP Inc., отличалась относительной стабильностью поставок во втором квартале, сократив их всего на 0,8%.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как отмечают эксперты IDC, объёмы поставок ПК снижаются уже шестой квартал подряд. Говорить о скором переломе тренда пока сложно, поскольку складские запасы до сих пор велики, а макроэкономические трудности не позволяют стимулировать спрос на ПК. Даже корпоративный рынок предпочитает перенаправлять имеющиеся средства на развитие модных систем искусственного интеллекта, а не на обновление парка оборудования. Потребители же в условиях ограниченности бюджета скорее готовы покупать новые смартфоны, чем ноутбуки и ПК.