Аналитики IDC успели подвести предварительные итоги второго квартала для рынка ПК, и минувший отчётный период для него предсказуемо характеризовался снижением объёмов поставок продукции на 13,4% до 61,6 млн штук, если сравнивать со вторым кварталом 2022 года. Занимающая третье место компания Dell оказалась в лидерах по величине падения (-19,2%), но крупнейшему поставщику ПК в лице китайской компании Lenovo тоже пришлось несладко, поскольку она снизила объёмы отгрузки продукции на 18,4%.
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Из этой статистики выбиваются результаты Apple, которая нарастила объёмы поставок на 10,3% в годовом сравнении. Как поясняют авторы отчёта, год назад Apple страдала от дефицита компонентов, а потому была сформирована низкая база для сравнения. Второй по величине производитель ПК, компания HP Inc., отличалась относительной стабильностью поставок во втором квартале, сократив их всего на 0,8%.
Как отмечают эксперты IDC, объёмы поставок ПК снижаются уже шестой квартал подряд. Говорить о скором переломе тренда пока сложно, поскольку складские запасы до сих пор велики, а макроэкономические трудности не позволяют стимулировать спрос на ПК. Даже корпоративный рынок предпочитает перенаправлять имеющиеся средства на развитие модных систем искусственного интеллекта, а не на обновление парка оборудования. Потребители же в условиях ограниченности бюджета скорее готовы покупать новые смартфоны, чем ноутбуки и ПК.