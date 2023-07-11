Это обещает местный губернатор.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Как отмечает издание Electrek, губернатор мексиканского штата Нуэво-Леон Самуэль Алехандро Гарсия Сепульведа (Samuel Alejandro Garcia Sepulveda) отчитался о прогрессе в вопросе согласования условий строительства предприятия по выпуску электромобилей. Почти по всем направлениям согласования ведутся уверенными темпами, и мексиканский чиновник уверяет, что разрешение может быть выдано в любой день.

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Источник изображения: Tesla

Губернатор также заявил, что Tesla находится на последнем этапе разработки новой модели электромобиля, которая будет выпускаться на мексиканском предприятии. Она, по словам мексиканского чиновника, будет лучшей на рынке и самой экономичной, её появление на рынке станет настоящим прорывом.

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Следует отметить, что электромобили Tesla на фоне конкурентов уже сейчас демонстрируют высокую энергетическую эффективность, поскольку компания сама разрабатывает компоненты силовой установки и может оптимизировать управляющее программное обеспечение. Правда, важно учитывать, что изделия этой марки не особо утяжелены шумоизоляцией, которая увеличивает массу электромобиля и расход электроэнергии. Какие факторы обеспечат улучшение экономичности в конструкции новой модели, пока не уточняется.