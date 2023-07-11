Субсидии покроют до трети всех затрат.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

По данным Nikkei Asian Review, являющаяся вторым по величине производителем кремниевых пластин в мире японская компания Sumco к 2029 году рассчитывает построить на острове Кюсю несколько новых предприятий, и местные власти обеспечат её целевыми субсидиями в размере $530 млн, которые покроют примерно треть планируемых затрат.

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Источник изображения: Sumco

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Эти меры поддержки являются лишь одним из многих примеров активизации японских властей в сфере субсидирования отечественной полупроводниковой промышленности. Строящееся на том же острове Кюсю предприятие TSMC тоже получит поддержку властей в размере $3,4 млрд. Правительство страны также готово поддержать проект по строительству предприятия Ibiden, которое сосредоточится на тестировании и упаковке чипов, плюс проект Canon по строительству предприятия, выпускающего оборудование для обработки кремниевых пластин. В прошлом месяце стало известно о намерениях властей Японии национализировать производителя фоторезиста JSR. Правительство страны считает, что консолидация мелких компаний позволит им привлекать больше финансовых ресурсов, необходимых для развития.