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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA в ближайшие три года выручит в сегменте ИИ до $90 млрд
В этом убеждены аналитики Goldman Sachs.
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Как поясняет CNBC, аналитики Goldman Sachs на днях выступили с довольно смелым прогнозом, заявив о способности NVIDIA за последующие три года выручить в сегменте систем искусственного интеллекта до $90 млрд в совокупности. Для сравнения, за весь прошлый фискальный год компания на серверном направлении выручила около $15 млрд, поэтому фактор высокого спроса на ускорители вычислений сможет увеличить профильную выручку NVIDIA как минимум в два раза, если прогноз экспертов сбудется.

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Источник изображения: NVIDIA

Уже сейчас, по мнению аналитиков Morgan Stanley, компания NVIDIA около 55% всей выручки получает за счёт реализации компонентов для систем ИИ. Конкурирующая AMD в этом смысле довольствуется несколькими процентами всей своей выручки, но представители PhillipCapital убеждены, что высокий интерес клиентов к данной теме позволит и AMD укрепить свои позиции в этом сегменте рынка.

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Возвращаясь к прогнозу Goldman Sachs, уместно будет вспомнить, что за три предыдущих фискальных года NVIDIA выручила около $70 млрд, при этом $37 млрд выручки ей обеспечили игровые и профессиональные графические решения. Очевидно, что в ближайшей перспективе в структуре выручки NVIDIA наметится серьёзный перекос в сторону компонентов для систем искусственного интеллекта.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект
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