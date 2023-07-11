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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новым коммерческим директором AMD назначен выходец из IBM
Он обладает более чем 30-летним опытом работы.
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Традиционно тихий для полупроводниковой отрасли летний период компания AMD решила разнообразить новым кадровым назначением. Отныне коммерческим директором и исполнительным вице-президентом компании станет Фил Гвидо (Phil Guido), который на протяжении более чем 30 лет работал в IBM. В последние годы он руководил стратегией продаж в подразделении IBM Consulting.

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Источник изображения: IBM

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Непосредственный предшественник Даррен Грэсби (Darren Grasby), который руководил продажами в AMD на протяжении последних восьми лет, займёт пост исполнительного вице-президента по стратегическому партнёрству. По словам генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su), опыт Фила Гвидо будет полезен компании при привлечении новых клиентов в коммерческом сегменте, а также секторе серверных и встраиваемых решений. Клиентский сегмент в данном контексте не фигурирует вовсе, но AMD и до этой кадровой перестановки концентрировала свои усилия на серверном и коммерческом направлениях.

#amd
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