Уже в этом месяце, как ожидается, власти США могут расширить экспортные ограничения на поставку ускорителей вычислений, включая продукцию AMD и NVIDIA. Если осенью прошлого года была установлена определённая планка по уровню производительности таких вычислений, допускавшая поставки некоторого ассортимента ускорителей, то в новой редакции «кислород» перекроют полностью. Как отмечает DigiTimes, цены на ускорители NVIDIA A800 на китайском рынке в ожидании более суровых санкций буквально взлетели до небес.
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Ускорители A800 были специально созданы в прошлом году компанией NVIDIA на базе A100 методом ограничения производительности, чтобы их можно было поставлять в Китай. Более свежие в архитектурном выражении ускорители H100 превратились в H800. На мировом рынке всё равно сохраняется дефицит подобных ускорителей, и в Китае ожидания полного запрета дополнительно подогрели цены. Кстати, запрещённые к ввозу в КНР полноценные ускорители H100 и A100 при определённом везении до сих пор можно приобрести, но цены обычно превышают рекомендованные в два раза. Теперь схожая ситуация может сложиться и с H800 и A800.