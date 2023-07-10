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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 4090 показала лучший результат в 3DMark Port Royal на частотах 3825/25104 МГц
Среди одиночных видеокарт.
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Случаи покорения графическим процессором GeForce RTX 4090 рубежа в 4 ГГц в последнее время участились, но под серьёзной нагрузкой предел стабильности системы достигается на куда меньших частотах. Американскому энтузиасту Splave, например, рекорд 3DMark Port Royal среди одиночных видеокарт вообще покорился при значении частот 3825/25104 МГц. Видеокарта ASUS серии Matrix в данном случае охлаждалась жидким азотом и дополнительным вентилятором, штатная система охлаждения была вполне предсказуемо удалена.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Центральный процессор Intel Core i9-13900K при этом не только довольствовался частотой 5.5 ГГц, но и использовал необслуживаемую систему жидкостного охлаждения. По сути, разгоном процессора в рамках данного эксперимента никто особо не занимался. Полученные 31 599 баллов являются лучшим результатом 3DMark Port Royal среди одиночных видеокарт и лучшим в модельном зачёте, но в абсолютном соответствует только шестому месту.

#экстремальный разгон #geforce rtx 4090 #3dmark port royal
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