Используя флагманский процессор Intel Core i9-13900KS в серийном исполнении, южнокорейский энтузиаст Phantom_K в минувшие выходные смог занять третье место в абсолютном рейтинге SuperPI 32M с результатом 3 минуты 5,907 секунды. Это стало возможным благодаря разгону процессора до частоты 8250 МГц при помощи резервуара с жидким азотом и материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex.
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Источник изображения: HWBot, Phantom_K
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На указанной частоте процессор сохранял активность четырёх вычислительных ядер и четырёх потоков, а вообще данному экземпляру покорилась частота 8256 МГц при такой же комбинации активных ядер и потоков, но в модельном зачёте это соответствует только пятому месту.