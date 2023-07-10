Поскольку выпускает их по заказу автопроизводителя.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

О том, что ирландское предприятие Fab 24 стало площадкой Intel, на которой развёрнуто контрактное производство компонентов автомобильного класса, стало известно ещё в разгар пандемии, но до сих пор не было подробностей о том, кто же именно получает от процессорного гиганта соответствующие чипы. Как сообщает Business Korea, председатель совета директоров Hyundai Motor невольно выдал в своей компании клиента Intel, посетив в минувшую пятницу указанное предприятие в Ирландии.

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Источник изображения: Hyundai Motor

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Как уточняется, здесь Intel производит по 14-нм технологии для Hyundai процессоры, которые применяются в составе развлекательных бортовых систем и систем активной помощи водителю отдельных моделей транспортных средств дочерних марок Genesis и Kia. Корейский автогигант заинтересован и в получении доступа к производственным мощностям, позволяющим выпускать силовую электронику для электромобилей. Hyundai также вкладывается в капитал профильных стартапов, чтобы получить доступ к специализированным чипам. Внедрение автопилота и переход на электротягу значительно увеличивают потребность автопроизводителей в подобного рода компонентах.