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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Спрос на полупроводниковые компоненты в Европе демонстрирует завидную устойчивость
Он не снизился даже в годовом сравнении.
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Ассоциация SIA объединяет поставщиков полупроводниковых компонентов, причём если в США она охватывает 99% рынка, то во всём остальном мире только около двух третей, но это не мешает ей выступать со статистикой выручки на ежемесячной основе от лица всей полупроводниковой отрасли. Итоги мая представители ассоциации назвали по-своему обнадёживающими.

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Источник изображения: SIA

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По крайней мере, последовательно выручка от реализации чипов во всём мире в целом выросла на 1,7%, и подобная динамика хоть и кажется скромной, наблюдается уже третий месяц подряд, и это позволяет представителям ассоциации рассчитывать на более выраженный рост во втором полугодии. Самый активный последовательный рост выручки в мае продемонстрировал Китай (3,9%), на втором месте оказалась Европа с 2% прироста. Примечательно, что в годовом сравнении положительную динамику сохранила только Европа с 5,9% прироста выручки, тогда как в том же Китае наблюдалось сокращение выручки на 29,5%. Обе Америки, даром что занимают третье место по доле мировой выручки в сегменте, по итогам мая сократили выручку на 22,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а последовательно нарастили её всего на 0,1%.

#аналитика #финансы #полупроводники #европа
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