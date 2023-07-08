На фоне возросшей частоты визитов американских чиновников в Поднебесную.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Пока другие члены правительства КНР участвовали во встрече с министром финансов США, как отмечает Reuters, Си Цзиньпин (Xi Jinping) отправился в одну из промышленно развитых провинций страны с проверкой, и воспользовался этим случаем, чтобы в очередной раз призвать соотечественников к укреплению технологического суверенитета Китая.

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Источник изображения: Reuters

По его словам, бурное развитие информационных технологий и непредсказуемое возникновение прорывных решений требуют от китайского общества твёрдо стоять на пути инноваций и делать вклад в высокую степень независимости от внешних факторов в технологической сфере. Некоторые источники в политических кругах КНР считают, что объявленные недавно экспортные ограничения на поставку из Китая галлия и германия являются лишь первыми шагами властей, направленных на противодействие растущему давлению со стороны Запада.

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Прибывшая в КНР министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) попыталась смягчить риторику, заявив об отсутствии у властей этой страны стремления двигаться до победного конца любой ценой, но китайские чиновники подозревают своих американских оппонентов в двуличии в подобных вопросах, поэтому пока сложно сказать, насколько данные переговоры будут способствовать нормализации отношений двух держав.