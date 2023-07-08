Рекорды экстремального разгона с использованием комплектующих «среднего уровня» представляют ограниченную практическую ценность для рядовых пользователей, поскольку они так или иначе требуют не только особых навыков обращения с жидким азотом, но и высоких сопутствующих затрат. Тем не менее, южнокорейский энтузиаст Phantom_K использовал в своих экспериментах инженерный образец процессора Intel Core i5-13600K, который к категории флагманов точно отнесён быть не может.
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Жидкий азот позволил после нескольких последовательных попыток поднять частоту процессора до 7853 МГц с сохранением активности шести производительных ядер и двенадцати сопутствующих им потоков, в тесте Geekbench3 Multi Core данный процессор смог занять первое место среди шестиядерных моделей с результатом 72 087 баллов.
В модельном зачёте было занято первое место, а вот в абсолютном всё ограничилось 634-м. Но этот же процессор в тесте Geekbench3 Single Core вышел на четвёртое место в абсолютном рейтинге с результатом 12 425 баллов и той же частотой 7853 МГц.