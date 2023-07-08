Среди процессоров с шестью ядрами.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Рекорды экстремального разгона с использованием комплектующих «среднего уровня» представляют ограниченную практическую ценность для рядовых пользователей, поскольку они так или иначе требуют не только особых навыков обращения с жидким азотом, но и высоких сопутствующих затрат. Тем не менее, южнокорейский энтузиаст Phantom_K использовал в своих экспериментах инженерный образец процессора Intel Core i5-13600K, который к категории флагманов точно отнесён быть не может.

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Источник изображения: HWBot, Phantom_K

Жидкий азот позволил после нескольких последовательных попыток поднять частоту процессора до 7853 МГц с сохранением активности шести производительных ядер и двенадцати сопутствующих им потоков, в тесте Geekbench3 Multi Core данный процессор смог занять первое место среди шестиядерных моделей с результатом 72 087 баллов.

Источник изображения: HWBot, Phantom_K

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В модельном зачёте было занято первое место, а вот в абсолютном всё ограничилось 634-м. Но этот же процессор в тесте Geekbench3 Single Core вышел на четвёртое место в абсолютном рейтинге с результатом 12 425 баллов и той же частотой 7853 МГц.