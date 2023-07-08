Старый приём отныне применяется во многих странах.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

По информации Reuters, установка прототипов роботов Optimus в китайских шоурумах Tesla стала не единственным маркетинговым трюком, с помощь которого компания рассчитывает привлекать новых покупателей к своим электромобилям. Практиковавшиеся в США так называемые «реферальные скидки» теперь распространены на основные рынки присутствия этой марки, включая Китай.

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Источник изображения: Tesla

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Суть предложения сводится к тому, что новые покупатели могут сэкономить в среднем $500 на электромобилях Model Y и Model 3, воспользовавшись промокодом, полученным от уже существующих владельцев продукции Tesla. Акцией «приведи друга» могут воспользоваться даже покупатели Model S и Model X, в Великобритании величина скидки на эти модели достигает 1000 фунтов стерлингов. Помимо США, Великобритании и Китая, предложение действует на рынках Германии, Франции, Канады, Мексики, Гонконга и Сингапура.