По информации Reuters, установка прототипов роботов Optimus в китайских шоурумах Tesla стала не единственным маркетинговым трюком, с помощь которого компания рассчитывает привлекать новых покупателей к своим электромобилям. Практиковавшиеся в США так называемые «реферальные скидки» теперь распространены на основные рынки присутствия этой марки, включая Китай.
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Суть предложения сводится к тому, что новые покупатели могут сэкономить в среднем $500 на электромобилях Model Y и Model 3, воспользовавшись промокодом, полученным от уже существующих владельцев продукции Tesla. Акцией «приведи друга» могут воспользоваться даже покупатели Model S и Model X, в Великобритании величина скидки на эти модели достигает 1000 фунтов стерлингов. Помимо США, Великобритании и Китая, предложение действует на рынках Германии, Франции, Канады, Мексики, Гонконга и Сингапура.