А в целом оно готово предоставить Испании до 12 млрд евро на субсидирование местной полупроводниковой отрасли.

Агентство Reuters рассказало об очередном проекте, который расширит производство полупроводниковых компонентов на территории Европы. Новое профильное предприятие должно будет появиться в Испании, и власти Евросоюза готовы покрыть до $1 млрд затрат на его строительство. Сколько в проект вложит сама компания Broadcom, на момент подготовки материала не уточнялось.

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Источник изображения: Reuters

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Место под строительство предприятия пока не выбрано, но предполагается, что на этой площадке Broadcom будет заниматься крупносерийным производством полупроводниковых компонентов, непосредственно обрабатывая кремниевые пластины. Власти Испании готовы направить на субсидирование местной полупроводниковой отрасли до 12 млрд евро. Средства предполагается изыскать в общеевропейском фонде, главным назначением которого является стимулирование развития экономики в период после пандемии. В Барселоне свой центр по разработке компонентов собирается открыть компания Cisco Systems, так что проект Broadcom будет не единственной инициативой такого рода в регионе.