Как отмечает Bloomberg, свой давно готовившийся визит в КНР министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) начала с заявлений о том, что власти страны ищут возможности диверсификации экономических связей, а не полного разрыва с Китаем. Это можно считать в какой-то степени смягчением предыдущей риторики других чиновников и политиков США, которые в последние недели всё чаще говорили об отделении экономики своей страны от Китая.
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По мнению министра финансов США, разделение двух крупнейших экономик мира имело бы дестабилизирующее влияние на всю мировую систему, и реализовать его было бы практически невозможно. При этом Йеллен выразила озабоченность теми «карательными мерами», которые власти КНР, по её мнению, предпринимали в отношении американских компаний в последние месяцы. По всей видимости, речь идёт об ущемлении интересов Micron Technology, микросхемы памяти которой исключены из перечня компонентов, разрешаемых к использованию в составе критически важной информационной инфраструктуры в Китае. Местные власти, по словам американского министра, создают барьеры для доступа к рынку, когда речь идёт о зарубежных компаниях, а собственные компании поддерживают субсидиями, вредя принципам справедливой конкуренции.