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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Евросоюз попытается привести санкции Китая на экспорт металлов в соответствие с правилами ВТО
И призывает внешнеторгового партнёра не злоупотреблять ограничениями.
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Европейские чиновники, как отмечает Bloomberg, призывает применять Китай объявленные им ограничения на экспорт германия и галлия максимально избирательно, прибегая к ним только в том случае, когда наблюдается угроза для национальной безопасности. Евросоюз хотел бы привести китайские санкции в соответствие с правилами ВТО, как отмечают источники.

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Источник изображения: Bloomberg

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Евросоюз, как можно судить по иллюстрации, в значительной степени зависит от Китая в сфере импорта многих металлов и прочих материалов, используемых в разных отраслях промышленности. По тем же галлию и германию, которые упоминаются в новых санкциях КНР, европейский геополитический блок зависит от Поднебесной на 71 и 45 % соответственно. В сфере импорта группы редкоземельных металлов Евросоюз зависит от китайских поставок полностью.

#полупроводники #китай #санкции #европа
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