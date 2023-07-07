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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel прощается с процессорами семейства Cascade Lake и сопутствующими чипсетами
Между тем, преемниками и не пахнет.
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Парадокс заключается в том, что компания Intel в последние месяцы усилила контроль за доступом к своему сайту с российских IP-адресов, но при этом не прекратила осуществлять рассылку официальных уведомлений по электронной почте. По этой причине о прекращении поставок процессоров семейства Cascade Lake мы узнали из официальной рассылки, но упоминать в качестве удобного для чтения материала на эту тему можем только публикации сторонних источников.

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Источник изображения: Intel

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Представленные в 2019 году процессоры Cascade Lake отправляются на покой, причём это касается не только клиентских моделей серии Core X, но и вариантов Xeon W-22xx для рабочих станций. В настольном сегменте HEDT компании Intel осталось упразднить модели Core i9-10980XE Extreme Edition, Core i9-10940X, Core i9-10920X и Core i9-10900X. Одновременно на покой отправятся чипсеты Intel X299 и C422, которые дебютировали ещё в 2017 году и поддерживали и прочие процессоры в исполнении LGA 2066. Заказать процессоры сокращаемого ассортимента Cascade Lake-X можно будет до 26 апреля 2024 года, а последняя партия будет поставлена партнёрам Intel лишь 31 января 2025 года. В рознице эти процессоры этой серии можно будет приобрести значительно позднее, как показывает практика подобных программ. Чипсеты X299 и C422 будут покидать рынок по аналогичном графику.

#intel #процессоры #lga 2066 #pcn #cascade lake-x
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