Парадокс заключается в том, что компания Intel в последние месяцы усилила контроль за доступом к своему сайту с российских IP-адресов, но при этом не прекратила осуществлять рассылку официальных уведомлений по электронной почте. По этой причине о прекращении поставок процессоров семейства Cascade Lake мы узнали из официальной рассылки, но упоминать в качестве удобного для чтения материала на эту тему можем только публикации сторонних источников.
реклама
Представленные в 2019 году процессоры Cascade Lake отправляются на покой, причём это касается не только клиентских моделей серии Core X, но и вариантов Xeon W-22xx для рабочих станций. В настольном сегменте HEDT компании Intel осталось упразднить модели Core i9-10980XE Extreme Edition, Core i9-10940X, Core i9-10920X и Core i9-10900X. Одновременно на покой отправятся чипсеты Intel X299 и C422, которые дебютировали ещё в 2017 году и поддерживали и прочие процессоры в исполнении LGA 2066. Заказать процессоры сокращаемого ассортимента Cascade Lake-X можно будет до 26 апреля 2024 года, а последняя партия будет поставлена партнёрам Intel лишь 31 января 2025 года. В рознице эти процессоры этой серии можно будет приобрести значительно позднее, как показывает практика подобных программ. Чипсеты X299 и C422 будут покидать рынок по аналогичном графику.