И ради этого даже отправили в этот особый административный район Китая своих представителей.

Как стало известно Bloomberg, в прошлом месяце делегация американских чиновников посетила Гонконг, рекомендовав местные органы власти и банки, а также прочих участников рынка финансовых услуг ужесточить контроль за поставками санкционных товаров в Россию. Именно Гонконг является традиционным крупным логистическим центром электроники и финансовым хабом, поэтому контролируя местные товарные потоки, можно эффективно влиять на целые страны, чего и пытаются добиться власти США.

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Источник изображения: NVIDIA

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Евросоюз в своей внешнеэкономической деятельности сильнее зависит от Китая, поэтому внешнеполитические партнёры США в Старом Свете не торопятся вводить санкции против компаний из Поднебесной. Даже включение в санкционный список Евросоюза трёх компаний из Гонконга обсуждается с некоторыми колебаниями, тогда как США подобные меры реализуют в значительно больших масштабах без особых сомнений.