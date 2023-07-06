По информации DigiTimes, глава европейского представительства TSMC выступил на отраслевом мероприятии для производителей автомобильной электроники, объяснив причины минувшего кризиса в полупроводниковой отрасли, вызванного пандемией. По его словам, контрактные производители чипов всегда должны максимально загружать свои мощности, чтобы получать максимальную прибыль, поэтому у них нет возможности держать свободными какие-то резервы для отдельных заказчиков или целой отрасли. Как только производственные линии освобождаются от одних заказов, на них сразу находятся другие. Автопроизводители в такой ситуации могут полагаться только на заблаговременное планирование.
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Кроме того, от запуска продукции в производство до её изготовления чаще всего проходит не менее шести месяцев. По этой причине быстро нарастить производство автокомпонентов не удаётся. Чипы, используемые в автомобильной промышленности, требуют повышенной долговечности и надёжности, поэтому выпускать их со стабильно высоким качеством могут только опытные компании. Прежде чем выйти на этот рынок, TSMC обработала не менее 1 млн кремниевых пластин, прежде чем накопить необходимый опыт.
При этом, по словам представителей TSMC, постепенно сокращается разрыв между освоением компанией передовой литографии для прочих секторов и автомобильной промышленности. Последняя перешла на 5-нм технологию всего через два года после освоения массового производства 5-нм изделий для других секторов экономики. Зрелая литография востребована производителями автокомпонентов, но TSMC призывает их осознавать, что компания не может вечно поддерживать выпуск чипов по старым технологиям, и автомобильным компонентам нужно активнее мигрировать на более современные ступени литографии. Сейчас автомобильное направление формирует 7% выручки TSMC, но к 2030 году автопром будет потреблять до 15% выпускаемых в мире полупроводниковых компонентов.