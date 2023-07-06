Преимущественно из-за кризиса перепроизводства на рынке памяти.

Отраслевые аналитики не дожидаются публикации официальной квартальной отчётности Samsung Electronics, и уже сейчас, по данным Reuters, строят прогноз по снижению операционной прибыли компании на 96% в годовом сравнении до $427 млн. Данное значение будет минимальным с конца 2008 года.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как ожидают эксперты, опрошенные Reuters, в полупроводниковом сегменте, результаты которого в случае с Samsung определяются преимущественно реализацией микросхем памяти, компания может столкнуться с убытками в размере до $3 млрд. Цены на оперативную память за прошлый квартал снизились на 13-18%, клиентам Samsung просто не нужно было покупать новые партии памяти, поскольку у них накопились достаточные складские запасы. Третий квартал, по некоторым прогнозам, должен символизировать дно текущего кризиса на рынке памяти, после чего можно будет рассчитывать на восстановление спроса в 2024 году.