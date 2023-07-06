Отраслевые аналитики не дожидаются публикации официальной квартальной отчётности Samsung Electronics, и уже сейчас, по данным Reuters, строят прогноз по снижению операционной прибыли компании на 96% в годовом сравнении до $427 млн. Данное значение будет минимальным с конца 2008 года.
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Как ожидают эксперты, опрошенные Reuters, в полупроводниковом сегменте, результаты которого в случае с Samsung определяются преимущественно реализацией микросхем памяти, компания может столкнуться с убытками в размере до $3 млрд. Цены на оперативную память за прошлый квартал снизились на 13-18%, клиентам Samsung просто не нужно было покупать новые партии памяти, поскольку у них накопились достаточные складские запасы. Третий квартал, по некоторым прогнозам, должен символизировать дно текущего кризиса на рынке памяти, после чего можно будет рассчитывать на восстановление спроса в 2024 году.