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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск высоко оценил потенциал китайских специалистов в области искусственного интеллекта
Глупо было бы на конференции в Шанхае утверждать обратное.
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Глубокие связи американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) с китайской экономикой подчёркиваются не только его недавним визитом в Шанхай, но и заочным участием в правительственной конференции, которая прошла в этом городе на текущей неделе. Как сообщает Bloomberg, глава Tesla и SpaceX выступил на мероприятии по видеоконференцсвязи.

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Источник изображения: Bloomberg

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Генеральный директор Tesla в очередной раз подтвердил, что компания собирается добиться полной автономности управления своими электромобилями до конца года за счёт совершенствования профильного программного обеспечения, а также напомнил, что Tesla готова делиться своими разработками даже с конкурентами. Маск также заявил, что человечество постепенно движется в будущее, в котором количество роботов превысит численность населения земного шара. Потенциал Китая в сфере разработки систем искусственного интеллекта Илон Маск высоко ценит, поскольку китайцы, по его словам, отличаются мудростью и решимостью. Если они добиться каких-то результатов в определённой сфере, они обязательно это сделают, как считает миллиардер.

#китай #илон маск #искусственный интеллект
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