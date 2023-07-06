Но будет пристально следить за ситуацией.

Компании полупроводниковой отрасли и целые государства пока пытаются оценить степень влияния новых ограничений на экспорт галлия и германия из Китая на собственный бизнес и национальную промышленность соответственно, и агентство Reuters приводит комментарии представителей тайваньской TSMC, которая контролирует более половины мирового рынка услуг по контрактному производству чипов.

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Источник изображения: Reuters

Как гласит официальное заявление TSMC, компания не видит прямых последствий для своего бизнеса в результате предстоящего введения Китаем ограничений на экспорт галлия и германия. Напомним, в этой сфере китайские компании контролируют существенную часть мирового рынка, и теперь им понадобится получать экспортные лицензии, отсутствие которых может ограничить поставки данных металлов на недружественных для властей КНР географических направлениях.

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Опрошенные Reuters более мелкие компании заявили, что уже используют несколько источников поставок галлия и германия, поэтому изменения на китайском направлении не смогут радикально изменить ситуацию.