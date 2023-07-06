Компании полупроводниковой отрасли и целые государства пока пытаются оценить степень влияния новых ограничений на экспорт галлия и германия из Китая на собственный бизнес и национальную промышленность соответственно, и агентство Reuters приводит комментарии представителей тайваньской TSMC, которая контролирует более половины мирового рынка услуг по контрактному производству чипов.
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Как гласит официальное заявление TSMC, компания не видит прямых последствий для своего бизнеса в результате предстоящего введения Китаем ограничений на экспорт галлия и германия. Напомним, в этой сфере китайские компании контролируют существенную часть мирового рынка, и теперь им понадобится получать экспортные лицензии, отсутствие которых может ограничить поставки данных металлов на недружественных для властей КНР географических направлениях.
Опрошенные Reuters более мелкие компании заявили, что уже используют несколько источников поставок галлия и германия, поэтому изменения на китайском направлении не смогут радикально изменить ситуацию.