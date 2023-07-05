Принято считать, что Samsung лишилась заказов на выпуск производительных чипов NVIDIA в последних поколениях из-за низкого уровня выхода годной продукции, ограниченных производственных мощностей и отсутствия интеграции на уровне операций по тестированию и упаковке чипов, которую смогла предложить конкурирующая TSMC. Если верить слухам, которые со ссылкой на южнокорейские СМИ публикует DigiTimes, в обозримом будущем Samsung рассчитывает на реванш в этой сфере.
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По крайней мере, в рамках 3-нм техпроцесса Samsung уже может попробовать свои силы в контрактном производстве ускорителей вычислений NVIDIA с сопутствующим тестированием и упаковкой по типу 2.5D или даже 3D. Семейство игровых графических процессоров GeForce RTX 30, напомним, выпускалось именно компанией Samsung с использованием 8-нм технологии. Правда, выпуск самых сложных чипов NVIDIA в дальнейшем поручила TSMC, но зависеть от единственного поставщика довольно рискованно, поэтому она может решиться на сотрудничество с Samsung на новом этапе.