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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Официальные продажи ноутбуков в России продолжают стремительно падать
На 25 % в денежном выражении и на 12 % — в объёмах.
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120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево

Отдельные СМИ сообщают, что продажи ноутбуков на российском рынке упали на 25 % в денежном выражении и на 12 % — в объёмном. Данные показатели стали следствием ухода из страны крупных брендов, в числе которых особое место занимают азиатские, поскольку именно по ним ухудшение наблюдается отчётливее всего.

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Так, за первые пять месяцев текущего года было реализовано 1,26 млн ноутбуков, что принесло магазинам 70,8 млрд рублей. У ноутбуков компаний Acer, Asus, Dell и HP с продажами в России дела обстоят хуже всего, поскольку данные производители официально приостановили свою деятельность на территории страны. Присутствующие на рынке экземпляры поставляются, как правило, по схеме «серого» импорта, который также известен как «параллельный импорт». К слову, власти РФ рассматривают возможность искусственного сокращения объёмов поставок по таким каналам.

Если говорить о просадках по поставкам по отдельным брендам ноутбуков, то наибольшее падение наблюдается у Acer и ASUS — в среднем по 52 % у каждого. С американскими ноутбуками дела обстоят ещё хуже: продажи устройств Apple, Dell и HP упали аж на 80 %. Китайская Lenovo не досчиталась 47 % поставок за прошлый год по сравнению с 2021 годом.

Освободившиеся в каналах официальных поставок ниши занимают малоизвестные китайские бренды: в период с января по май 2023 года их доля на российском рынке выросла с 30 % в 2022 году до 40 % в 2023 году. В торговых сетях особой популярностью пользуются ноутбуки от производителей Haier и его дочернего предприятия Thunderobot.

Доля устройств от Huawei тоже увеличивается, но в прошлом году компания не единожды давала понять, что не намерена официально присутствовать на российском рынке ноутбуков. Тайваньская MSI, которая официально не уходила из РФ, увеличила свою долю на рынке до 21 % в количественном выражении, а ведь ещё годом раньше она была в пять раз меньше.

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iPhone 14 Plus - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
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65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
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-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Опрошенные разными журналистами эксперты также считают, что азиатские компании ничего не имеют против возвращения на рынок России и даже «ищут лазейки» для осуществления задуманного. Но растущее количество западных санкций накладывает здесь серьёзные ограничения. Что до американских компаний, то они вряд ли вернутся в РФ в обозримом будущем.

#ноутбуки #продажи #рынок рф
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