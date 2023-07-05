Его соперник по рингу Цукерберг немного отстаёт с $59 млрд прироста.

Тот факт, что Илон Маск (Elon Musk) и Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) готовятся выяснять отношения на ринге, никак не мешает им считаться одними из богатейших людей планеты. Агентство Bloomberg определило, что благосостояние первого в первом полугодии увеличилось на $96,6 млрд, а его оппонент добавил к своему состоянию $58,9 млрд.

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Источник изображения: Tesla

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В целом, как поясняет источник, 500 богатейших людей планеты за первые шесть месяцев этого года увеличили свои благосостояния на $852 млрд. Это значит, что в среднем каждый из членов этого списка прибавлял к своим активам по $14 млн в день. Для участников данного рейтинга минувшее полугодие было лучшим со второй половины 2020 года, когда миллиардеры получили выгоду от оживления экономики после первых месяцев пандемии. Маск остаётся богатейшим человеком планеты по версии Bloomberg, лишь за первые дни текущего месяца он увеличил своё благосостояние примерно на $13 млрд, преимущественно благодаря росту курса акций Tesla на 6,9% в начале этой недели после публикации квартальной отчётности компании.