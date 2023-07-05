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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Нидерландов считают, что ответ на китайские санкции по экспорту металлов должен сформировать Евросоюз
Излишняя самостоятельность отдельных стран в этом случае не предусмотрена.
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Как отмечает Nikkei Asian Review, власти Нидерландов не готовы проявлять самостоятельность в вопросе определения ответных мер на действия китайских коллег, которые с первого августа собираются ограничить экспорт галлия и германия в недружественные страны, создав тем самым дополнительные сложности для функционирования западной полупроводниковой промышленности. В этом противостоянии на его новейшем этапе, надо сказать, первый шаг был сделан именно Нидерландами, поскольку они решили ограничить экспорт литографического оборудования определённых типов, и от этих мер должен пострадать Китай.

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Источник изображения: Reuters

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Министр иностранных дел Нидерландов, по данным источника, не стал проявлять неуместной инициативы в формировании ответных мер на действия КНР. По его словам, странам Евросоюза в целом и Нидерландам в отдельности только предстоит понять, в какой мере новые ограничения со стороны Китая способны повлиять на развитие региональной полупроводниковой промышленности. По мнению нидерландского чиновника, запрет на импорт галлия и германия из Китая имеет отношение к сфере внешней торговли, и здесь решения по ответным мерам может принимать именно Евросоюз. Нидерланды же при запрете поставок оборудования в Китай руководствовались соображениями национальной безопасности, а они имеют приоритет над региональными правовыми нормами. Власти Евросоюза уже обратились с призывом к китайским коллегам взвешенно подойти к ограничению экспорта галлия и германия, применяя их только в тех случаях, когда это действительно оправданно с точки зрения национальной безопасности КНР.

#полупроводники #китай #санкции #евросоюз #нидерланды #контрсанкции
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