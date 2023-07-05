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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota рассчитывает довести запас хода своих электромобилей до уровня гибридов
И только потом заниматься прочими оптимизациями.
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В мае этого года Toyota Motor впервые назначила генеральным директором человека, не связанного генетически с основателем компании, и акционеры с тех пор настороженно прислушиваются к высказываниям Кодзи Сато (Koji Sato), имеющим отношение к переходу на выпуск электромобилей. Крупнейший производитель в мире по итогам первого полугодия не более 0,19% ассортимента продукции мог считать батарейными электромобилями, и столь сдержанные темпы миграции начали беспокоить многих акционеров. Как отмечает Electrek, президент предприятия Toyota по выпуску электромобилей Такэро Като (Takero Kato) объяснил инвесторам, что первым шагом на пути дальнейшего эволюционного развития электромобилей станет увеличение запаса хода до значений, присущим современным гибридам марки.

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Источник изображения: Toyota Motor

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Конечно, ради этого компании придётся работать над улучшением химического состава и характеристик тяговых аккумуляторов, а также оптимизировать аэродинамику. Как известно, инженеры Toyota в этой сфере уже готовы привлекать искусственный интеллект, чтобы прорабатывать на эффективность дизайн электромобиля ещё на стадии эскизного наброска. Лишь после достижения приемлемого запаса хода Toyota возьмётся за оптимизацию конструкции выпускаемых машин и самого производственного процесса. К 2026 году ассортимент электромобилей Toyota и Lexus расширится до более чем 10 моделей, а объёмы их продаж вырастут до 1,5 млн штук в год. Правда, Tesla уже по итогам текущего года намеревается реализовать 1,8 млн электромобилей, так что отставание Toyota будет заметно даже при удачной реализации намеченного плана.

#электромобили #toyota #гибридный автомобиль
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