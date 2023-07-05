Компания Tesla активно использует собираемую с клиентских машин информацию о дорожной обстановке для обучения своих систем автоматического управления транспортными средствами, но это не значит, что она абсолютно не нуждается в услугах специализированных водителей-испытателей. Данный тезис, как сообщает Electrek, подтверждается новым объявлением о вакансиях для жителей США и Канады. На три летних месяца компании требуются водители-испытатели с гибким графиком работы, которым Tesla будет платить от $20 до $29 в час. Электромобиль будет предоставляться работодателем, надо полагать.
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Впрочем, пользоваться служебной машиной в своё удовольствие круглосуточно не удастся, поскольку Tesla будет требовать от наёмных испытателей выполнять тестовые поездки по заданным маршрутам. На территории США выделены 14 регионов, где компания нуждается в услугах таких испытателей. По всей видимости, эти районы плохо охвачены клиентским автопарком Tesla с точки зрения плотности и частоты поездок, поэтому компания готова платить за перемещение по ним сезонным сотрудникам. Не исключены и ночные смены, как подчёркивается в объявлении. На территории Канады выделены три региона для проведения подобных испытаний. Специальных навыков от соискателей не требуется, но они должны обладать водительскими правами и стажем вождения не менее 4 лет с хорошей с точки зрения закона историей.