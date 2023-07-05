Основатель тайваньской компании TSMC Моррис Чан (Morris Chang) в силу своего почтенного возраста отошёл от участия в её управлении, но внушительный жизненный опыт не мешает ему оценивать происходящее в полупроводниковой отрасли и делиться соответствующими суждениями с окружающими. По данным Reuters, на недавнем мероприятии на Тайване 91-летний ветеран отрасли ударился в рассуждения о роли глобализации в её современной траектории развития.
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По словам основателя TSMC, своего пика процессы глобализации в мировой полупроводниковой отрасли достигли в прошлом десятилетии, а в последующие годы страны и регионы демонстрировали тенденцию к обособлению цепочек поставок и производства чипов. Глобализация, как отмечает Моррис Чан, отошла на второй план, а на первый вышли национальные интересы и обеспечение технологического лидерства. Если говорить о взаимоотношениях Китая и США в частности, то в них в большей мере проявляется конкуренция, чем сотрудничество, как резюмировал автор доклада. Сейчас трансграничное движение капитала и технологий возможно только при условии соответствия интересам безопасности, технологического и экономического превосходства участников процесса.