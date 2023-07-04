Издание The Wall Street Journal по своим каналам выяснило, что администрация американского президента сейчас готовит предложения по запрету доступа китайским клиентам к облачным ресурсам американских провайдеров типа Microsoft и Amazon, если речь идёт о системах на базе самых современных ускорителей вычислений. Американские облачные провайдеры будут вынуждены запрашивать экспортные лицензии при попытках китайских компаний получить доступ к подобным платформам, которые могут использоваться для разработки систем искусственного интеллекта.
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Считается, что использование облачных сервисов является для китайских разработчиков одним из легальных способов получить доступ к ресурсам новейшего западного оборудования, пусть и удалённо. Аренда оборудования более сложна в реализации, хотя и такой вариант популярен среди китайских компаний, желающих обойти американские ограничения. Существующая практика позволяет китайской компании на легальной основе получить доступ к серверам западных компаний, построенных с использованием ускорителей NVIDIA A100 или H100, которые они не могут приобрести в собственность с октября прошлого года. Американские власти намереваются прикрыть эту лазейку.