И смог по инерции проехать ещё метров двадцать.

Одним из самых активных сторонников развития сервиса по экспресс-замене тяговых батарей с целью быстрого восполнения запаса хода у электромобилей является китайская компания NIO, которая у себя на родине располагает примерно полутора тысячами станций по быстрой замене тяговых батарей. Водителю даже не требуется выходить из машины, а вся процедура позволяет укладываться в три минуты, все манипуляции производятся автоматически. У такой компоновки, как позволяет понять опубликованное CarNewsChina видео, есть свои недостатки.

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Источник изображения: Youtube, CarNewsChina

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В частности, в Китае один из электромобилей, используемых сервисом Cao Cao, потерял тяговую батарею прямо на ходу. Она буквально выпала из-под днища машины, лишив её источника питания для электродвигателя. Судя по видео, опубликованным очевидцами происшествия, по инерции электромобиль смог проехать не менее 15 или 20 метров. К счастью, трафик не был слишком интенсивным, и ровно лежащая на полосе дороги батарея не смогла создать проблем для других участников движения. Конкретный электромобиль, который не попал в кадр на иллюстрации, выпускается для сервиса Cao Cao китайским холдингом Geely, которому он принадлежит. Частным клиентам такие машины не продаются. Производитель рекламировал возможность экспресс-замены батареи всего за 60 секунд — возможно, ради достижения таких показателей пришлось пожертвовать надёжностью крепления батареи под днищем электромобиля.