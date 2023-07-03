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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Евросоюз и Япония расширят сотрудничество в сфере производства полупроводниковых компонентов
Если нужно, помогут друг другу субсидиями.
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По данным Reuters, комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон (Thierry Breton) во время своего визита в Японию пообещал расширить сотрудничество между регионами в сфере разработки и производства полупроводников. Японские компании, которые вознамерятся построить свои предприятия в Европе, смогут претендовать на часть тех субсидий, которые европейские власти выделили на поддержку подобной активности на своей территории. До конца десятилетия, напомним, на эти цели должно быть выделено 43 млрд евро.

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Источник изображения: Bloomberg

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Одновременно представитель властей Европы выступил за облегчение процесса обмена интеллектуальной собственностью и опытом с Японией. Инженерам и учёным должно быть упрощено перемещение между этими двумя регионами. Инициативу по созданию в Японии консорциума Rapidus, который к 2027 году позволит наладить выпуск 2-нм чипов, Бретон назвал очень уместной и правильной. С представителями этого совместного предприятия европейский чиновник должен встретиться завтра, а в целом его заинтересованность можно объяснить участием бельгийского исследовательского центра IMEC в организации производства 2-нм чипов на территории Японии.

#полупроводники #япония #европа #евросоюз #субсидии #международное сотрудничество
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