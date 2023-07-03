По данным DigiTimes, компания TSMC отвергла все подозрения в наличии ущерба от хакерской атаки, которой якобы подвергся один из поставщиков этого тайваньского контрактного производителя чипов. Вымогатели требуют выкуп в размере $70 млн, в случае отказа угрожая парализовать работу информационных систем компании. TSMC все подобные слухи просто отрицает. По её словам, её нормальной деятельности ничего не угрожает.
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Одновременно компания рассчитывает на рост спроса на собственные услуги во втором полугодии, которое формально уже наступило. Подъёму спроса будет способствовать не только подготовка к анонсу смартфонов Apple iPhone нового поколения, но и высокий интерес клиентов к производству чипов для систем искусственного интеллекта. По прогнозам TSMC, только последний фактор сам по себе обеспечит её стабильными заказами на весь 2024 год от AMD, NVIDIA и Broadcom.