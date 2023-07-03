При этом компании не будут конкурировать напрямую.

Избавившись за последние годы от многих активов, связанных с производством аппаратного обеспечения, американская компания IBM сохранила лаборатории, занимающиеся освоением передовых литографических технологий. Именно по этой причине она согласилась стать главным технологическим донором созданного недавно в Японии консорциума Rapidus, который к 2027 году рассчитывает наладить выпуск 2-нм чипов на контрактной основе. Как дал понять в интервью Bloomberg технический директор японского подразделения IBM, помощь Rapidus в освоении 2-нм технологии для американской корпорации станет на ближайшие годы основным приоритетом в развитии и инвестициях. Прочие проекты даже могут из-за этого отойти на второй план.

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Источник изображения: IBM

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Samsung тоже использует литографические технологии, опробованные IBM. Однако, как считают представители последней, конкурировать с Samsung или TSMC японский консорциум в рамках 2-нм технологии будет лишь условно, поскольку обе компании не в силах самостоятельно удовлетворить весь спрос, а потому клиентов у них Rapidus всё равно не отнимет. Тем более, что бизнес японского производителя будет весьма ограничен в своих масштабах, да и TSMC считает главной задачей японского консорциума воспитание специалистов для японской полупроводниковой промышленности, а не успешную коммерческую деятельность как таковую.