Предшественники Apple в сегменте гарнитур виртуальной реальности довольно активно поработали с устройствами ввода информации, поэтому все они обзавелись ручными беспроводными манипуляторами, но Bloomberg сообщает, что на этапе создания Vision Pro компания из Купертино задумывалась о применении манипулятора особого типа. Он выглядел как кольцо, надеваемое на палец, но в дальнейшем от его использования специалисты Apple отказались.
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Попутно инженеры Apple изучали манипуляторы HTC, но в конечном итоге пришли к выводу, что лучше управлять гарнитурой Vision Pro при помощи голоса, жестов и отслеживания глаз пользователя. Устройство должно уметь работать с виртуальной клавиатурой для ввода текста, но для удобства можно будет подключить через Bluetooth и физическую. Поддержка сторонних манипуляторов для Vision Pro не планируется, а вот джойстики от популярных игровых консолей сопрягать она позволит.