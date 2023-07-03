Не простое украшение, так сказать.

Предшественники Apple в сегменте гарнитур виртуальной реальности довольно активно поработали с устройствами ввода информации, поэтому все они обзавелись ручными беспроводными манипуляторами, но Bloomberg сообщает, что на этапе создания Vision Pro компания из Купертино задумывалась о применении манипулятора особого типа. Он выглядел как кольцо, надеваемое на палец, но в дальнейшем от его использования специалисты Apple отказались.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra В два раза упала цена Vivo Y35 -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Попутно инженеры Apple изучали манипуляторы HTC, но в конечном итоге пришли к выводу, что лучше управлять гарнитурой Vision Pro при помощи голоса, жестов и отслеживания глаз пользователя. Устройство должно уметь работать с виртуальной клавиатурой для ввода текста, но для удобства можно будет подключить через Bluetooth и физическую. Поддержка сторонних манипуляторов для Vision Pro не планируется, а вот джойстики от популярных игровых консолей сопрягать она позволит.