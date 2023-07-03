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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple Vision Pro, согласно планам компании, должна была управляться кольцом, носимым на пальце
Не простое украшение, так сказать.
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Предшественники Apple в сегменте гарнитур виртуальной реальности довольно активно поработали с устройствами ввода информации, поэтому все они обзавелись ручными беспроводными манипуляторами, но Bloomberg сообщает, что на этапе создания Vision Pro компания из Купертино задумывалась о применении манипулятора особого типа. Он выглядел как кольцо, надеваемое на палец, но в дальнейшем от его использования специалисты Apple отказались.

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Источник изображения: Apple

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Попутно инженеры Apple изучали манипуляторы HTC, но в конечном итоге пришли к выводу, что лучше управлять гарнитурой Vision Pro при помощи голоса, жестов и отслеживания глаз пользователя. Устройство должно уметь работать с виртуальной клавиатурой для ввода текста, но для удобства можно будет подключить через Bluetooth и физическую. Поддержка сторонних манипуляторов для Vision Pro не планируется, а вот джойстики от популярных игровых консолей сопрягать она позволит.

#apple #дополненная реальность #манипуляторы #vision pro
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