Как отмечает Reuters, обсуждавшиеся в конце рабочей недели новые экспортные ограничения со стороны Нидерландов, которые официально и не направлены против Китая как такового, всё же вызвали ожидаемую реакцию китайских чиновников. Представители Министерства торговли КНР призвали власти Нидерландов не препятствовать развитию сотрудничества в полупроводниковой отрасли и не злоупотреблять экспортными ограничениями.
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Это заявление китайскими чиновниками было сделано в ответ на запрос представителей прессы. По словам сотрудников министерства, обе страны продолжают регулярно обсуждать различные вопросы по дипломатическим каналам. Как ожидается, с первого сентября Нидерланды введут дополнительные ограничения на экспорт литографического оборудования, которые должны ударить по способности китайских компаний выпускать полупроводниковые компоненты.