Официальная отчётность Tesla за минувший квартал будет доступна к понедельнику, но уже сейчас агентство Bloomberg поясняет, что аналитики в среднем ожидают, что во втором квартале компания смогла реализовать 448 350 электромобилей. Это на 6% больше, чем в первом квартале текущего года, а по сравнению с прошлогодними 254 тысячами электромобилей вообще является существенным прогрессом, но год назад «низкую базу» для Tesla формировал локдаун в Шанхае, мешавший компании выпускать электромобили в достаточном количестве.
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Если прогнозы аналитиков подтвердятся, к середине текущего года Tesla удастся реализовать около 870 000 машин. С учётом установленного ранее плана по реализации 1,8 млн электромобилей по итогам всего года, в оставшиеся до его конца два квартала компании придётся поставлять на рынок по 500 тысяч машин в среднем. Это значит, что Tesla придётся увеличить объёмы производства электромобилей, и с высокой вероятностью продолжить снижать цены на некоторые их модели и модификации. Отдельные эксперты считают, что Tesla продолжит снижать цены на электромобили не только в этом году, но и в начале следующего. С другой стороны, на домашнем для себя рынка США компания будет получать выгоду от субсидий, предоставляемых государством. Данные меры дополнительно простимулируют спрос на электромобили марки.