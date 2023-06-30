Агентство Reuters во второй половине дня разродилось подробностями о новых экспортных ограничениях Нидерландов, которые направленных против Китая, хотя непосредственно эта страна прямым текстом в официальных документах и не упоминается. Новые ограничения вступят в силу с 1 сентября этого года, компания ASML уже успела заявить, что её финансовые прогнозы из-за этого не изменятся, на акции поставщика литографического оборудования успели подешеветь на 3,6% на фоне этих новостей.
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Министр торговли Нидерландов Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) поспешила заявить, что новые ограничения коснутся только небольшого ассортимента оборудования и лишь нескольких компаний, и возглавляемое ею ведомство будет рассматривать ежегодно не более 20 заявок на получение соответствующих экспортных лицензий. К этим ограничениям в дальнейшем могут присоединиться и другие страны Евросоюза, но ключевым для экспорта в Китай профильного оборудования является участие в инициативе именно Нидерландов.