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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen тоже изучает возможность перехода на использование зарядного разъёма Tesla
Volvo и Polestar уже решились.
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Два старожила американского авторынка в лице GM и Ford уже выразили солидарность с Tesla, объявив о переводе своих электромобилей на использование совместимого со станциями Tesla Supercharger разъёма NACS, позже к ним присоединились Rivian, Volvo и Polestar. Присматриваются к целесообразности такого решения Hyundai, Stellantis и Lucid, а на этой неделе соответствующую информацию агентство Reuters опубликовало в изложении представителей Volkswagen.

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Источник изображения: Volkswagen

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Немецкий автогигант хоть и не особо представлен на североамериканском рынке электромобилей, явным образом намерен его покорять через организацию локальных производств, а в сегменте зарядной инфраструктуры у него есть дочерняя компания Electrify America. Кстати, миграция автопроизводителей на использование разъёма NACS в Северной Америке имеет некоторую обратную тенденцию — Tesla будет вынуждена оснащать часть своих зарядных станций разъёмами CCS ради получения государственных субсидий от властей США на развитие этой сети.

#tesla #электромобили #volkswagen #зарядные станции #северная америка
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