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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США и Нидерланды объявят о новых антикитайских санкциях в июле
Они коснутся литографического оборудования ASML.
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Агентство Reuters решило завершить рабочую неделю упоминанием о слухах, согласно которым власти США и Нидерландов этим летом консолидируют свои усилия по дальнейшему ограничению доступа китайских клиентов к оборудованию той же ASML, которая является крупнейшим поставщиком литографических сканеров. Если передовые EUV-сканеры уже давно находятся под санкциями Нидерландов с точки зрения возможности их поставки в Китай, то на этот раз могут быть ограничены поставки сканеров для работы с более зрелой DUV-литографией. О новых ограничениях власти Нидерландов могут заявить уже сегодня.

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Источник изображения: Reuters

США же со своей стороны готовятся сформулировать новые экспортные ограничения к концу июля, а вступят в силу они с сентября. Американские партнёры стремятся ограничить поставки в Китай ещё более широкого ассортимента литографических сканеров ASML, исходя из критерия содержания в этом оборудовании компонентов, использующих технологии американского происхождения. По сравнению с октябрьской редакцией правил критическая доля таких компонентов в составе зарубежного оборудования будет снижена, что позволит подвести под санкции новые типы оборудования, которые до сих пор можно было поставлять в Китай.

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Одновременно будут названы до шести китайских компаний и организаций, которые такое оборудование не смогут получать даже при попытке оформить соответствующую экспортную лицензию со стороны поставщика. Рассматривается возможность добавления в июле и других экспортных ограничений, которые коснутся взаимодействия поставщиков оборудования с китайскими клиентами.

#сша #китай #санкции #asml #нидерланды
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