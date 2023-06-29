Отдельные СМИ стали сообщать, что российская таможня (ФТС) намерена заменить все используемые в своей инфраструктуре сетевые устройства Cisco на российские аналоги уже к 2025 году. Представитель ФТС пояснил, что на данный момент сетевая аппаратура Cisco на 60 % замещена оборудованием новосибирской компании «Элтекс». В перечень таких устройств вошли коммутаторы и маршрутизаторы, которые подвергаются прямому импортозамещению с 2020 года.
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До официального ухода с российского рынка продукция Cisco, по данным экспертов, занимала около 70-80 % сетевого оборудования в IT-инфраструктуре большинства российских компаний. Совсем недавно стало известно, что «Ростелеком» тоже начал переходить на решения от компании «Элтекс». Представитель провайдера рассказал СМИ, что компания «не делает разбивки по производителям оборудования на своей сети».
В целом же, по отрасли отечественное телекоммуникационное оборудование пока не получило широкого распространения в частных компаниях в стране, но сетевые устройства российских производителей уже на протяжении последних нескольких лет используются в госведомствах и у операторов связи.
Напомним, с начала марта 2022 года Cisco приостановила свою деятельность на территории Российской Федерации. А в июне прошлого года компания объявила, что полностью уходит из России и Беларуси. В том же месяце указанный производитель и поставщик сетевого оборудования решил ликвидировать одну из двух своих дочерних компаний в России — «Сиско Системс».
На фоне ухода Cisco в РФ стали появляться поставщики услуг, которые занимаются разблокировкой и переносом лицензий американского производителя. Их специалисты научились отвязывать рабочие системы у заказчиков от Smart Account без вмешательства в код продукта. В перечень предлагаемых услуг также входит восстановление отозванных ранее лицензий и добавление новых.