Китайский контрактный производитель чипов SMIC под санкции США попал ещё раньше SMIC, поэтому общий спад на полупроводниковом рынке, с одной стороны, способен ударить по нему сильнее, чем по западным конкурентам, а с другой стороны, стремление китайских властей ускорить развитие отечественной полупроводниковой промышленности может оказывать SMIC поддержку, в том числе и за счёт роста объёма заказов от местных разработчиков.
реклама
Как поясняет DigiTimes, на ежегодном собрании акционеров руководство SMIC рассказало о сохранении низкого спроса и больших объёмов складских запасов на рынке полупроводниковых компонентов Китая, особенно в массовых ценовых сегментах. Относительной стабильностью может похвастать только спрос на чипы для автомобилей и промышленного оборудования, но он не может в полной мере компенсировать удручающую общую ситуацию.
По итогам текущего года SMIC рассчитывает столкнуться со снижением выручки более чем на 10% до уровня примерно в $6,5 млрд. Первое полугодие компания рассчитывает завершить с выручкой в размере $3 млрд. Норма прибыли по итогам года должна ограничиться 20%, а величина капитальных расходов останется примерно на уровне прошлого года — $6,4 млрд.
Руководство SMIC отметило, что из примерно 20 000 сотрудников более половины приходится на специалистов инженерного профиля, и ими компания очень дорожит, предлагая конкурентоспособную зарплату и комфортные условия труда. Текучка кадров в компании не особо выражена, как признаёт руководство SMIC.