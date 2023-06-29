Его всё равно нельзя полноценно использовать.

При обсуждении взаимодействия китайских производителей чипов и их зарубежных поставщиков в условиях американских санкций могло сложиться впечатление, что первые заинтересованы закупить у вторых как можно больше необходимого для своей работы оборудования. Как сообщает Bloomberg, на практике некоторым китайским компаниям даже приходится договариваться о возврате оборудования поставщикам, поскольку они в условиях санкций не могут его полноценно использовать.

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Источник изображения: UMC

По крайней мере, с таким требованием обратился к зарубежным поставщикам генеральный директор попавшего под санкции китайского производителя памяти YMTC Чень Наньсян (Xhen Nanxiang) во время своего выступления на отраслевом мероприятии в Шанхае. Он предложил зарубежным поставщикам оборудования и расходных материалов, которые были приобретены компанией YMTC на легальных условиях до введения санкций, поскольку в настоящее время компания не может использовать закупленное из-за тех же санкций. Возможно, запустить в эксплуатацию оборудование не удаётся из-за отсутствия доступа к зарубежному программному обеспечению, например.

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Одновременно глава YMTC, которой удалось войти в число крупнейших производителей памяти типа NAND в мире, выступил с критикой стремления отдельных макрорегионов и государств добиться самодостаточности в вопросах обеспечения себя полупроводниковыми компонентами. Подобные инициативы приведут к избытку производственных мощностей на местах, но при этом они не смогут по своему разнообразию и эффективности заменить хорошо отлаженную международную экосистему. Для своего развития мировая полупроводниковая промышленность должна носить глобальный характер, по словам главы YMTC.