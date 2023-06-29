И не только за счёт заказов NVIDIA.

Издание DigiTimes так тщательно формулирует ссылки на свои платные публикации, что для понимания их содержания можно и не платить за подписку несколько сотен долларов США в год. Как известно, ещё в прошлом полугодии спрос на компоненты для смартфонов и ПК снизился так заметно, что TSMC пришлось не только снизить капитальные затраты на $4 млрд от первоначального плана, но и столкнуться со снижением степени загрузки линий, занятых производством 7-нм и 5-нм изделий.

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Теперь же, как сообщает источник со ссылкой на поставщиков технологического оборудования, во втором полугодии компания рассчитывает увеличить степень загрузки конвейера в сегменте 7-нм и 5-нм технологий, а также более прогрессивной литографии. Если в первых двух случаях рост загрузки способны обеспечить новые заказы AMD и Broadcom, то заказы NVIDIA имеют отношение к более «тонким» техпроцессам. Последние в известной степени активизировались из-за роста спроса на современные ускорители вычислений NVIDIA, необходимые для построения аппаратной основы для популярных систем искусственного интеллекта.