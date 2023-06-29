По крайней мере, у конкурентов компании есть повод для оптимизма.

О том, что рынок микросхем памяти находится в не самом лучшем состоянии, можно было догадаться до публикации квартального отчёта Micron Technology, но негативные сигналы по его итогам были перекрыты оптимизмом инвесторов, как позволяет судить публикация на страницах Reuters. Во-первых, выручка компании по итогам минувшего третьего фискального квартала ($3,75 млрд) оказалась выше ожиданий аналитиков ($3,65 млрд). При этом последовательно она выросла менее чем на 2%, а в годовом сравнении сократилась сразу на 57%.

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Источник изображения: Reuters

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Во-вторых, компания порадовала инвесторов своим прогнозом на текущий фискальный квартал. По его итогам она рассчитывает выручить от $3,7 до $4,1 млрд, что либо соответствует ожиданиям большинства аналитиков, либо превышает их. Руководство Micron добавило, что отрасль по производству памяти в целом уже должна преодолеть дно кризиса, и во втором полугодии должна начать восстанавливаться, но лично для Micron ситуацию усугубляют санкции в Китае, которые способны привести к потери компанией до 12,5% всей выручки. В ближайшие месяцы Micron сократит количество обрабатываемых кремниевых пластин на 30%, и восстанавливать объёмы производства начнёт только в 2024 году. Минувший квартал она завершила с убытками в размере $1,9 млрд, хотя год назад успела отчитаться о получении чистой прибыли в размере $2,63 млрд.