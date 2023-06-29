Зато в долгой перспективе проблем не избежать.

Новый этап санкций США против КНР может уже с июля этого года ограничить поставки в эту страну полного ассортимента ускорителей вычислений NVIDIA, а рассчитывать на получение профильных лицензий компания может лишь робко и неуверенно. При этом финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) на одном из отраслевых мероприятий, как сообщает CNBC, выразила уверенность в ограниченности влияния новых санкций на бизнес компании в краткосрочной перспективе.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -20000р на 4080 MSI Suprim X MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке ASUS 3070 Gaming за гроши в Регарде -24000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле чем при курсе 75 - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Свою уверенность финансовый директор NVIDIA объясняет наличием высокого спроса на профильные компоненты компании на мировом рынке в целом. Зато в долгосрочной перспективе новые санкции могут иметь неотвратимый негативный эффект. Китайский рынок в данный момент формирует до четверти всей выручки NVIDIA в серверном сегменте, и если компания фактически утратит к нему доступ, то последствия для бизнеса окажутся не самыми приятными. Подобный эффект, кстати, Колетт Кресс предрекает для всей американской технологической отрасли, называя китайский рынок «одним из крупнейших в мире».