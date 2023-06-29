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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA не видит краткосрочной угрозы от новых антикитайских санкций для своего бизнеса
Зато в долгой перспективе проблем не избежать.
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Новый этап санкций США против КНР может уже с июля этого года ограничить поставки в эту страну полного ассортимента ускорителей вычислений NVIDIA, а рассчитывать на получение профильных лицензий компания может лишь робко и неуверенно. При этом финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) на одном из отраслевых мероприятий, как сообщает CNBC, выразила уверенность в ограниченности влияния новых санкций на бизнес компании в краткосрочной перспективе.

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Источник изображения: NVIDIA

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Свою уверенность финансовый директор NVIDIA объясняет наличием высокого спроса на профильные компоненты компании на мировом рынке в целом. Зато в долгосрочной перспективе новые санкции могут иметь неотвратимый негативный эффект. Китайский рынок в данный момент формирует до четверти всей выручки NVIDIA в серверном сегменте, и если компания фактически утратит к нему доступ, то последствия для бизнеса окажутся не самыми приятными. Подобный эффект, кстати, Колетт Кресс предрекает для всей американской технологической отрасли, называя китайский рынок «одним из крупнейших в мире».

#nvidia #финансы #китай #санкции
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